Сегодня 28 февраля 2019 года, 18:31

Как продать имущество должника на электронном аукционе, рассказал Виктор Вишнев

Об электронных инструментах для повышения эффективности процедур реализации имущества должника рассказал слушателям Legal High School Виктор Вишнев, генеральный директор ГП «СЕТАМ». В начале лекции он рассказал о деятельности своего предприятия и модели OpenMarket, которая введена в ГП «СЕТАМ» после начала использования системы блокчейн.

По словам лектора, главными направлениями работы предприятия являются реализация арестованного и конфискованного имущества, имущества предприятий-банкротов, активов банков и добровольная реализация имущества физических и юридических лиц. Относительно новым направлением деятельности стала реализация пилотного проекта продажи прав на аренду земельных участков.

Как отметил лектор, со времени введения OpenMarket 55% лотов реализовывались с приростом цены. Всего было реализовано имущества на общую сумму 7,9 млрд грн, из которых только банковских активов продано на 1,6 млрд грн.

По мнению Виктора Вишнева, главное преимущество применения модели OpenMarket — повышение доверия клиентов, чего удалось достичь благодаря онлайн-доступу к системе электронных торгов в режиме 24/7, разветвленной сети по всей Украине (23 филиала), наличию складских помещений и площадок для хранения имущества и транспорта, открытой системе проведения торгов (каждый пользователь имеет доступ к информации о лоте, может следить за ходом торгов и видеть результаты), программному обеспечению, которое можно настроить по требованиям заказчика, и свободному доступу граждан и представителей бизнеса к участию в аукционах по продаже имущества.

По словам Виктора Вишнева, преимуществами реализации имущества предприятий-банкротов путем проведения электронных аукционов на площадке ГП «СЕТАМ» является возможность проведения аукционов с повышением цены и аукционов с понижением начальной стоимости (редукционов).

Он отметил, что сейчас возможно проведение аукционов по продаже имущества банкротов в режиме офлайн. В результате ограничивается круг участников аукциона, результативность продаж низкая, поэтому мы имеем один из самых низких показателей возврата средств кредиторам в рамках процедуры банкротства в мире (по словам лектора, возвращается 1% от стоимости имущества), к тому же сохраняется высокий коррупционный риск со стороны арбитражных управляющих.

После вступления в силу нового Кодекса по процедурам банкротства возможными будут исключительно электронные аукционы, предусматривающие четкие основания для приостановления торгов. Планируется устранить человеческий фактор в процессе торгов, обеспечить честную конкуренцию и большое количество потенциальных покупателей. ГП «СЕТАМ» принимало активное участие в разработке положений Кодекса и готово выполнять функции по администрированию системы, которая будет создана для реализации имущества банкротов.

Основания для оптимизма есть — «СЕТАМ» стал первым в мире онлайн-аукционом с использованием блокчейн-технологии. Применение этой технологии позволило увеличить прирост рост цены продажи с 12% до 17,8%.