Сегодня 28 февраля 2019 года, 16:56

Права и обязанности арбитражного управляющего — тема лекции Ирины Бурцевой

Права и обязанности арбитражного управляющего на разных стадиях производства по делу о банкротстве рассмотрела в своей лекции Ирина Бурцева, партнер ЮК «Право Гарант», руководитель практики реструктуризации и банкротства. Она напомнила слушателям Legal High School, что институт арбитражных управляющих впервые был введен Законом в редакции №784-XIV от 30 июня 1999 года для обеспечения проведения процедуры восстановления платежеспособности должника.

Арбитражный управляющий — это физическое лицо, назначенное хозяйственным судом в установленном порядке в деле о банкротстве как распорядитель имущества, управляющий санацией или ликвидатор, раздел VIII Закона о банкротстве, а именно — статья 98 четко определяет права и обязанности арбитражного управляющего на разных стадиях процедуры банкротства.

Ирина Бурцева назвала судебные процедуры, которые применяются в отношении должника: распоряжение имуществом должника, мировое соглашение, санация (восстановление платежеспособности) должника, ликвидация банкрота. Как отметила лектор, после назначения распорядителя имущества и до прекращения процедуры распоряжения имуществом органы управления должника не имеют права без согласия распорядителя имущества принимать решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника, создании юридических лиц или об участии в других юридических лицах, создании филиалов и представительств, выплате дивидендов, проведении должником эмиссии ценных бумаг, выходе из состава участников должника юридического лица, приобретении у акционеров ранее выпущенных акций должника.

Лектор перечислила права и обязанности арбитражного управляющего при введении хозяйственным судом процедуры распоряжения имуществом, подчеркнув, что главная обязанность арбитражного управляющего при осуществлении этой процедуры — собрать максимально возможный пакет документов и информации в отношении должника с целью дальнейшего решения вопроса о его санации или ликвидации.

Говоря о процедуре санации, лектор обратила внимание, что с момента вынесения постановления о введении процедуры санации руководитель должника освобождается от должности в порядке, определенном законодательством, а управление должником переходит к управляющему санацией. При этом прекращаются полномочия органов управления должника — юридического лица по управлению и распоряжению имуществом должника, полномочия органов управления передаются управляющему санацией, за исключением полномочий, предусмотренных планом санации.

Ирина Бурцева рассказала слушателям Legal High School о правах и обязанностях арбитражного управляющего при введении хозяйственным судом процедуры санации, отметив, что главная обязанность арбитражного управляющего при осуществлении этой процедуры — разработать план санации, который позволит должнику восстановить свою платежеспособность и рассчитаться с долгами.

Если речь идет о ликвидации должника, то с момента принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры хозяйственная деятельность банкрота завершается окончанием технологического цикла по изготовлению продукции в случае возможности ее продажи, за исключением заключения и исполнения договоров целью защиты имущества банкрота или обеспечения его сохранности (поддержания) в надлежащем состоянии, договоров аренды имущества, временно не используемого, на период до его продажи в процедуре ликвидации. При этом прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению и распоряжению его имуществом, если это не было сделано ранее, руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота.

Описывая права и обязанности арбитражного управляющего в процедуре ликвидации, она определила его главной обязанностью розыск всего имущества, принадлежащего должнику, его оценка, реализация и возмещение кредиторских требований в порядке ст. 45 Закона о банкротстве.