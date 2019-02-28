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Минфин разъяснил, что означает ратификация конвенции MLI

28 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Верховная Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложения, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (далее – многосторонняя конвенция MLI).

«Ратифицировав конвенцию MLI, мы сможем внести необходимые изменения в большинство международных договоров об избежании двойного налогообложения между Украиной и другими государствами. Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета», – сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Как сказано на сайте Министерства финансов, из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговом законодательстве международные компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль. Таким образом, Украина теряет поступления в бюджет. Чтобы избежать этого, 1 января 2017 Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Страны-члены ОЭСР разработали План действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (далее – План действий BEPS). План действий BEPS включает в себя 15 шагов, покрывающие различные сферы противодействия агрессивной налоговому планированию. Обязательными к исполнению Украины (минимальный стандарт Плана действия BEPS) являются четыре шага:

- Шаг 5: «Совершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями»;

- Шаг 6: «Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями»;

- Шаг 13: «Рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам»;

- Шаг 14 «Совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров».

Просмотр конвенций по каждой страной отдельно, дальнейшее подписание протоколов и их ратификация в парламенте является очень сложным и длительным процессом, который может растянуться на многие годы. Именно с целью предоставления возможности более оперативного пересмотра международных конвенций и был разработан 15-й шаг Плана действий BEPS – MLI.

Подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Таким образом, подписав и ратифицировав Конвенцию MLI, Украина одновременно являясь шаг 6 и шаг 14 Плана действий BEPS.

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