Сегодня 28 февраля 2019 года, 15:22

ВСП предлагает ГСА отозвать объявление о создании и обеспечении функционирования ЕСИТС

28 февраля 2019 года Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об утверждении Положения о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе и принял решение вернуть ГСА Украины на доработку проект Положения о ЕСИТС.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Докладчиком по данному вопросу выступила член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова.

В соответствии с пунктом 2 § 2 «Заключительные положения» раздела 4 Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» изменения в пункт 13 части первой статьи 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», согласно которым ВСП получает полномочия утверждать Положение о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе, вводятся в действие со дня начала функционирования ЕСИТС.

При этом Законом Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» установлено, что система начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией Украины в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования данной системы.

1 декабря 2018 в газете «Голос Украины» и на официальном веб-портале «Судебная власть Украины» ГСА объявила о создании и обеспечении функционирования ЕСИТС.

Рабочий вариант проекта Положения о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе впервые был направлен в ВСП 4 февраля 2019 года.

27 февраля 2019 года по результатам проведения консультаций с Советом судей Украины в ходе подготовки консультативного заключения относительно проекта Положения о ЕСИТС, утвержденного решением Совета судей от 25 февраля 2019 года №10, в Высший совет правосудия поступил проект Положения о системе.

Г-жа Малашенкова отметила, что в адрес Высшего совета правосудия поступили многочисленные замечания к указанному проекту Положения от местных и апелляционных судов, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, от Верховного Суда, Генеральной прокуратуры Украины, Министерства юстиции Украины.

Учитывая изложенное, ВСП решил вернуть ГСА проект Положения на доработку, предложить ГСА Украины отозвать объявление о создании и обеспечении функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

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