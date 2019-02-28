Сегодня 28 февраля 2019 года, 13:52

Съезд ученых-юристов начал работу с двухчасовым опозданием и буквально сразу взял тайм-аут до 15.00

У ученых возникли процедурные вопросы

Сегодня, в последних день зимы, в здании Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко (адрес: г. Киев, ул. Владимирская, 60) было запланировано проведение съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Главный кадровый вопрос на повестке дня — избрание двух членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Изначально, стартовать главный форум ученых-юристов должен был в 10.00, но после часовой задержки за трибуну вышли представители организационного комитета, которые рассказали о том, что заминка в работе съезда произошла не по причине внутренней неорганизованности, а из-за того, что буквально накануне стали известны новые обстоятельства. Камнем преткновения для ученых-юристов стало то, могут ли представители учебных заведений системы Министерства внутренних дел (МВД) Украины принимать участие в работе сегодняшнего съезда. Следует отметить, что согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», в съезде представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений участвуют по два представителя от каждого учебного заведения и научного учреждения. К участию в съезде представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений для избрания членов ВСП допускаются представители: высших учебных заведений (университетов, академий или институтов, кроме высших военных учебных заведений), которые имеют в своем составе учебные подразделения, в день проведения съезда осуществляют подготовку специалистов со степенью высшего образования «магистр» в течение не менее десяти лет и имеют лицензированный объем на подготовку специалистов со степенью высшего образования «магистр» по специальности «право», «Международное право» по меньшей мере семьдесят пять человек. Указанные нормы не в полной мере корреспондируются с положениями другого акта - законодательства о высшем образовании. Кроме того, как сообщил руководитель организационного комитета съезда, ректор Киевского национального университета Леонид Губерский ранее письмом Министерства образования и науки Украины, было определено участие институций сферы образования по формуле «38 учебных заведения и 7 научных учреждений», исходя из которой, было сформировано список из 90 делегатов съезда. Но буквально в день проведения форума МОН Украины поменяло свою позицию, направив письмо, согласно которому учебные заведения системы МВД Украины не относятся к высшим военным учебным заведениям.

Могут ли представители учебных заведений системы МВД Украины (речь идет о 14 делегатах из семи вузов) принимать участие в работе нынешнего съезда: может ли съезд своим решением проголосовать за их включение в список делегатов? Или же для легитимности принятых кадровых решений съезд нужно перенести, или же огласить паузу в его работе? Такая дилемма возникла перед собравшимися в зале красного корпуса КНУ имени Т.Шевченко. После длительных дискуссий, под давлением риторики некоторых выступающих (среди прочего отмечалось, что ученые-юристы единственные среди всех неполитических субъектов формирования ВСП, кто не выполнил свою кадровую задачу) было решено все-таки открыть работу съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

После официального старта удалось оперативно рассмотреть организационные вопросы (избрать президиум и рабочие органы съезда) и сразу же решено огласить тайм-аут в работе главного форума - до 15.00 сегодня. За это время представители организационного комитета будут проводить консультации с МОН Украины и секретариатом ВСП.

Напомним, что 15 января с.г. на заседании Высшего совета правосудия был рассмотрен вопрос об определении времени и места проведения съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Согласно части 7 статьи 13 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» (Закон) время и место проведения главного форума ученых-юристов определяет ВСП (а в случае невозможности принятия решения ВСП из-за отсутствия достаточного количества избранных (назначенных) ее членов — центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки). Тогда же ВСП определился с датой и местом проведения главного форума ученых-юристов, а секретариат Высшего совета правосудия объявил о начале приема документов от кандидатов для избрания членами ВСП: заявки от претендентов принимались до 28 января 2019 года включительно. На две кадровые позиции в составе ВСП — вакансии, которые должны образоваться в этом конституционном органе в конце апреля 2019 года после завершения каденции Анатолия Мирошниченко и Андрея Бойко (28 апреля 2015 года они были делегированы учеными-юристами на тот момент в состав Высшего совета юстиции (ВСЮ), претендуют 11 кандидатов.