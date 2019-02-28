Сегодня 28 февраля 2019 года, 13:52

Полномочия арбитражного управляющего — в центре внимания слушателей Legal High School

Выбор арбитражного управляющего, его подотчетность и взаимодействие с комитетом кредиторов стали темой лекции Юлиана Хорунжего, старшего партнера Ario Law Firm.

Как отметил лектор, наиболее ключевые изменения в регулировании процедуры банкротства в новом Кодексе о процедурам банкротства касаются именно арбитражного управляющего. Согласно действующему законодательству его полномочия практически не ограничены, то есть арбитражный управляющий может самостоятельно провести процедуру банкротства, всего несколько раз собрав комитет кредиторов. А в процедуре ликвидации арбитражный управляющий может вообще обойтись без участия комитета кредиторов.

Конечно, такое положение дел не устраивает никого, кроме арбитражного управляющего. Именно поэтому было предложено изменить баланс полномочий в сторону представительных органов кредиторов.

Как происходит назначение арбитражного управляющего? Юлиан Хорунжий отметил, что в каждой стране есть свои особенности процедуры. Кандидатуру арбитражного управляющего может подать на рассмотрение государственный орган по вопросам банкротства, может назначить суд по своему усмотрению или сам инициатор процедуры банкротства. Разработчики нашего Кодекса выбрали автоматизированную систему определения арбитражного управляющего, хотя лектор от нее не в восторге.

Как это происходит? Автоматизированная система выбирает трех кандидатов на должность арбитражного управляющего и сообщает им об избрании. Если согласятся все трое, суд назначает того арбитражного управляющего, которого система определила первым. В случае если ни один из кандидатов не согласится занять эту должность, суд назначает его по своему усмотрению.

Назначенный судом арбитражный управляющий осуществляет свои полномочия до формирования представительных органов кредиторов. После проведения собрания кредиторов и формирования комитета кредиторов они могут без каких-либо обоснований и объяснений отстранить арбитражного управляющего и обратиться в суд за назначением нового, причем суд не вправе не прислушаться к мнению комитета кредиторов. Именно это, по мнению лектора, является самой значимой новеллой Кодекса по процедурам банкротства относительно полномочий арбитражного управляющего.

Лектор считает такую норму положительной, так как конфликт между арбитражным управляющим и комитетом кредиторов и поиски обоснований для его увольнения влекут за собой длительные судебные споры, существенно усложняют и растягивают во времени процедуру банкротства.

Юлиан Хорунжий проанализировал новеллы Кодекса по процедурам банкротства, касающиеся деятельности арбитражного управляющего и оснований для прекращения его полномочий, и их соотношение с действующим законодательством.

Говоря о взаимодействии арбитражного управляющего с комитетом кредиторов, спикер отметил, что Кодекс не предусматривает ситуацию, когда комитет кредиторов подает заявление об отстранении арбитражного управляющего, однако не предлагает кандидатуру на его замену. Он считает, что в таком случае суду придется назначать арбитражного управляющего самостоятельно.

Новеллы Кодекса, по мнению лектора, будут побуждать арбитражного управляющего сотрудничать с комитетом кредиторов, усилят роль кредиторов в процедуре банкротства.