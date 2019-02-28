Сегодня 28 февраля 2019 года, 18:31

В этом году бизнес должен подать новый вид отчета

В этом году бизнес должен впервые подать новый вид отчета, состоящий из двух частей: не позднее 27 февраля нужно подать «отчет об управлении» и в срок до 15 апреля — «консолидированный отчет об управлении» компании. Новая отчетность пришла как бы невзначай. В рамках ассоциации с Европейским Союзом в позапрошлом году Верховная Рада внесла изменения в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», в результате чего наше «бухгалтерское право» приобрело модный сейчас «европейский» облик.

А заодно бизнес обязали подавать ежегодно еще один формуляр. Что это за зверь, не знал ни бизнес, ни проверяющие органы. О растерянности последних говорит хотя бы тот факт, что до последнего они старательно избегали общаться на тему новаций, невзирая даже на развернувшиеся в бухгалтерском сообществе дискуссии.

Отчет об управлении определяется двумя европейскими документами: «бухгалтерской директивой» (Директива 2013/34/ЕС) и «директивой о раскрытии нефинансовой информации» (Директива 2014/95/ЕС).

«Этот отчет содержит финансовую информацию, которая характеризует состояние и перспективы развития предприятия и раскрывает основные риски и неопределенности его деятельности. Цель отчета — собрать те данные, которые невозможно выделить из финансовых отчетов, чтобы пользователь мог получить правдивое представление о развитии и результатах деятельности предприятия», — рассказала UBR.ua финансовый консультант KAC Group Екатерина Боровик.

Отчет должны готовить предприятия крупного и среднего бизнеса, причем последним разрешено раскрывать только финансовую информацию. Согласно европейским нормам, под определение среднего/крупного бизнеса попадают предприятия, которые в год накануне отчетного соответствуют двум из трех критериев:

- балансовая стоимость активов — от 4 млн евро/от 20 млн евро;

- чистый доход от реализации — от 8 млн евро/от 40 млн евро;

- среднее число сотрудников — от 50 человек/от 250 человек.

Несмотря на то что обязательства подачи отчета какому-то из госорганов нет, сроки для его подготовки прописаны весьма недвусмысленно. А значит, в случае плановой или внеплановой проверки его могут потребовать. Если отчета не окажется, ревизоры могут наложить штраф в размере 510 или 1020 грн, если администрировать отчет будут налоговики, и 170 грн — если органы статистики. При этом никто не обязан следовать европейским критериям оценки финансового уровня, да и оценивается он в гривнах — широкое поле предположений для инспекторов. В подобных случаях эксперты рекомендуют штрафы не платить. Как показала ситуация с законопроектом о ФЛП, в год выборов властям невыгодны скандалы в сфере бизнеса, а после выборов выйдет уточняющее разъяснение.