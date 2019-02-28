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Минздрав учел ряд рекомендаций Антимонопольного комитета

28 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Во исполнение обязательных для рассмотрения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины Министерство здравоохранения Украины разработало и обнародовало на своем официальном сайте для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Украины «О референтном ценообразовании на лекарственные средства, которые закупаются за бюджетные средства».

Об этом сказано на сайте АМКУ.

Министерство учло рекомендации Комитета относительно расширения перечня лекарственных средств, в отношении которых введен механизм референтного ценообразования, до полного списка препаратов, включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств.

«Комитет уверен, что введение на законодательном уровне инструментов, которые будут стимулировать производителей (импортеров) к конкурентной борьбе, должно способствовать ценовой конкуренции между ними, соответственно, может положительно повлиять на ценовую доступность лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на заседании КМУ принят ряд проектов постановлений Кабинета Министров Украины по вопросам реимбурсации лекарственных средств, разработчиком которых является Минздрав Украины. Рекомендации Комитета от 13 декабря 2018 года №44-рк нашли свое отражение в содержании предложенного Минздравом проекта Порядка заключения, изменения и прекращения договора о реимбурсации. Указанный Порядок содержит прямую норму относительно установления цены договора, которая составляет общую сумму реимбурсации стоимости лекарственных средств в соответствии со всеми отчетами аптечного учреждения по договору.

«Реализация предложенной редакции устранила возможность создания искусственных административных барьеров для реализации аптечными учреждениями своей хозяйственной деятельности и позволит аптечным заведениям на равных условиях конкурировать за конечного потребителя», — комментируют в Комитете.

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