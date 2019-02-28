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Сегодня 28 февраля 2019 года, 16:56

После решения БП ВС вкладчикам «Златобанка» приостановили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановлены выплаты средств вкладчикам АО «Златобанк».

Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 5 февраля 2019 года по делу №826/2184/17 оставлено без удовлетворения жалобы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национального банка Украины на решение Киевского апелляционного административного суда от 25 октября 2017 года об отмене ликвидации ПАО «Златобанк».

Учитывая сложившуюся ситуацию, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение №431 от 25 февраля 2019 о приостановлении выплат гарантированных сумм возмещения вкладчикам АО «Златобанк».

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.