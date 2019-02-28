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Парламент не принял Закон о медицации

28 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Верховная Рада Украины в четверг, 28 февраля 2019 года, провалила во втором чтении законопроект №3665 «О медиации». Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент «РБК-Украина».

В частности, в зале не хватило голосов за принятие документа во втором чтении и за направление его на доработку в профильный комитет.

«У меня больше нет предложений, коллеги. Вы успешно, коллеги, завалили закон. Я вынужден объявить, что законопроект о медиации отклонен», – подчеркнул г-н Парубий.

Документ, в частности, определял правовые основы предоставления услуг медиации на профессиональной основе, распространения практики мирного разрешения споров несудебными методами с целью разгрузки судов и обеспечения сбалансированных взаимоотношений между институтом медиации и судебной системой.

Так, законопроект предлагал определить термины «медиация» и «медиатор», основные принципы медиации, правовые основы проведения процедуры медиации, условия получения статуса медиатора, особенности проведения процедуры медиации во время судебного или третейского разбирательства, механизмы контроля за качеством предоставления услуг медиации, и принципы государственной политики в сфере медиации.

Предлагалось, чтобы институт медиации дополнял (а не менял) действующие правовые институты, такие как мировое соглашение в гражданском и хозяйственном процессах, примирение в административном судопроизводстве и уголовном процессе, и тому подобное. Таким образом, предлагалось ввести модель добровольной присудебной медиации, где суд имеет право рекомендовать медиацию сторонам, а стороны могут отказаться от этого.

В первом чтении законопроект был одобрен в ноябре 2016 года.

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