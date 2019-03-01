Сегодня 01 марта 2019 года, 11:14

СМИ назвали размер оклада главы «Нафтогаза» после продления контракта

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Об этом «ЭП» сообщил собеседник в компании.

«Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом», – сказал собеседник.

В письме главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копия которого есть в распоряжении «ЭП», отмечается, что срок полномочий г-на Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме председатель Наблюдательного Совета отметила, что Гройсман публично отмечал о своих ожиданиях относительно пересмотра размера вознаграждения Коболева и что оно должно быть рыночным.

«Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку», – говорится в письме.

Таким образом, размер оклада главы «Нафтогаза» будет соответствовать уровню, который был в предыдущем контракте.

«Мы хотели бы обратить внимание, что председатель правления "Нафтогаза" принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения», – добавила г-жа Споттисвуд.

Ранее Андрей Коболев заявил, что собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании до конца года.

До этого Гройсман на одном из заседаний правительства заявил, что зарплаты руководителей «Нафтогаза» должны быть «рыночными», а не «заоблачными».

«Я выступаю за рыночные зарплаты и вознаграждение для менеджмента госкомпаний. Но я против, чтобы в такое сложное время эти оплаты были не просто большими, а «заоблачно» большими», – заявил глава Кабмина.

Ранне премьер обещал, что Кабинет Министров Украины обратится в Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой предложить новый контракт для правления, в котором зарплаты будут зависеть от конкретных успехов компании.