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«Дело украинских моряков»: прокуратура предъявила обвинения судьям и прокурорам

27 февраля 2019 года прокуратура АР Крым сообщила о подозрении пяти представителями так называемых судебных и правоохранительных органов государства-оккупанта в совершении преступления, предусмотренного статьей 438 УК Украины по факту нарушения законов и обычаев войны в отношении военнопленных - украинских моряков. Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов на Международном форуме «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления».

Соответствующая информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

25 ноября 2018 года представителями ФСБ РФ захвачены в плен экипаж катеров ВМС ВС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу». После этого, так называемым «ФСБ по Республике Крым» начато в отношении членов экипажа уголовное дело по факту «незаконного пересечения государственной границы РФ» по части 3 статьи 322 УК РФ. 27 ноября и 28 ноября 2018 года «Киевским районным судом г.Симферополя» и «Керченским городским судом» избрана в отношении 24 военнопленных меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года. Всех поместили в Симферопольский СИЗО, включая трех раненых, выписанных из больницы в г.Керчь. Всех военнопленных незаконно перевезли из временно оккупированной территории полуострова Крым в г.Москва (Россия), где 21 человека поместили в СИЗО «Лефортово» и троих раненых в СИЗО «Матросская тишина».

Военнопленных держат в камерах с обычными заключенными в тюремной одежде, их военную форму забрали. Таким образом, представители так называемых правоохранительных органов государства-оккупанта нарушили право военнопленных – членов экипажа катеров ВМС ВС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», взятых в плен в Черном море, на беспристрастное и нормальное судопроизводство, что является серьезным нарушением законов и обычаев войны согласно статьи 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года (Третья Женевская конвенция).

Гюндуз Мамедов, прокурор АР Крым отметил: «Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права войны задержали и судили украинских моряков – бывшие украинские судьи и прокуроры. Они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление не имеющий срока давности, за ним не предусмотрена амнистия и за который будут преследовать во всем цивилизованном мире. И сегодня мы сделали первый шаг к обеспечению неотвратимости наказания в этом деле».