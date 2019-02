Сегодня 28 февраля 2019 года, 15:22

Игорь Коломойский проиграл «ПриватБанку» и НБУ суд о защите чести, достоинства и деловой репутации

Игорь Коломойский проиграл «ПриватБанку» и Национальному банку Украины судебный спор о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Печерский районный суд Киева по делу №757/64933/17 еще 16 октября 2018 года вынес определение, которым оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского и иностранных компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Milbert Ventures Inc., ZAO Ukrtransitservice Ltd. к «ПриватБанку» и Нацбанка относительно защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Ответчиками также выступили информационное агентство «Интерфакс-Украина», газета «Закон и Бизнес», Киевский институт проблем управления им.Горшенина (сайт LB.ua).

Третьи лица — Минфин, экс-глава «ПриватБанка» Александр Шлапак, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и другие. В понедельник состоялось рассмотрение апелляции по этому делу.

«25 февраля Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу И.Коломойского на определение Печерского районного суда Киева по делу №757/64933/17 по его иску к НБУ и пяти другим ответчикам, с участием более 50 третьих лиц о признании информации недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Коломойского И.В. и опровержении такой информации. Этим определением суд первой инстанции признал иск имеющим очевидно искусственный характер и оставил его без рассмотрения», — сообщили в пресс-службе НБУ.

Кроме того, в НБУ подчеркнули, что суд первой инстанции расценил действия, которые совершались представителями истца во время проведения подготовительного заседания как направленные на затягивание и препятствование рассмотрению дела и, соответственно, являющиеся злоупотреблением процессуальными правами.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Киевский апелляционный суд решил апелляционную жалобу И.Коломойского оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений», — сообщили в НБУ.

Александр Шлапак летом 2017 года провел пресс-конференцию в агентстве «Интерфакс-Украина», в ходе которой сообщил, как из «ПриватБанка» выводились средства. Он заявлял о «финансовой пирамиде «ПриватБанка».

Бывший глава «ПриватБанка» Александр Дубилет подал иск о защите чести и достоинства к «ПриватБанку» после этой пресс-конференции и выиграл спор. Апелляционный суд Киева 19 июня 2018 года обязал «ПриватБанк» опровергнуть обвинения в адрес экс-главы Александра Дубилета.

Как отмечает FinClub, из-за украинского иска г-на Коломойского к «ПриватБанку» о защите чести и достоинства государственный «ПриватБанк» проиграл в лондонском суде дело о выводе 2,5 млрд долларов США из банка. Судья Фанкорт решил, что иск «ПриватБанка» нельзя рассматривать в британской юрисдикции, несмотря на то что вывод средств проводился через британские компании.

На мнение судьи повлияла история о том, что после пресс-конференции экс-главы «ПриватБанка» Александра Шлапака Коломойский подал иск к СМИ за распространение недостоверной информации. И хотя британский и украинский суды рассматривали разные по своей сути дела, они могли прийти к разным вердиктам по ключевому вопросу, а было ли мошенничество. Судья Фанкорт хотел избежать появления «противоречивых решений судов».