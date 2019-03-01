Сегодня 01 марта 2019 года, 11:14

Пресс-центр судебной власти Украины отныне представлен в Facebook

Пресс-центр судебной власти Украины открыл страницу в социальный сети Facebook.

«Страница создана с целью реализации политики открытости и прозрачности в работе органов судебной власти Украины, а также для обеспечения права граждан на получение всесторонней, объективной и оперативной информации об их деятельности, в том числе через активную коммуникацию в социальных сетях», – говорится на портале «Судебная власть Украины».

Приглашаем присоединиться к друзьям Пресс-центр судебной власти Украины по ссылке.

Напомним, что Пресс-центр судебной власти Украины имеет собственный канал в Telegram, присоединиться к которому возможно по ссылке.