Пресс-центр судебной власти Украины отныне представлен в Facebook

Пресс-центр судебной власти Украины открыл страницу в социальный сети Facebook.
«Страница создана с целью реализации политики открытости и прозрачности в работе органов судебной власти Украины, а также для обеспечения права граждан на получение всесторонней, объективной и оперативной информации об их деятельности, в том числе через активную коммуникацию в социальных сетях», – говорится на портале «Судебная власть Украины».
Приглашаем присоединиться к друзьям Пресс-центр судебной власти Украины по ссылке.
Напомним, что Пресс-центр судебной власти Украины имеет собственный канал в Telegram, присоединиться к которому возможно по ссылке.
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