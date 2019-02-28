Сегодня 28 февраля 2019 года, 18:31

Украина и Россия подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало протокол украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов. По его словам, в документе прописаны несколько преимуществ для Украины, например, распределение квоты вылова бычка объемом 9 тыс. тонн против российских 6 тыс. тонн.

«После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля», — приводит пресс-служба слова господина Белова.

Согласно договору, теперь задержанные рыбаки передаются той стороне, чье гражданство они имеют. Ведомство считает, что документ поможет увеличить уровень безопасности своих рыбаков.

Госрыбагентство отметило, что в октябре состоялась сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Тогда работа комиссии не была завершена, а договор остался неподписанным. Агентство добавило, что из-за отсутствия договора «РФ может получить дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности».

Напомним: Росрыболовство планировало расторгнуть договоры о закреплении долей квот на вылов рыбы с пятью компаниями, которые незаконно контролируются иностранцами. Речь шла об ООО «Атлантика», ПАО ХК «Дальморепродукт», ООО «Тайфун», ООО «КРАБ ДВ» и ООО «Зарубинская база флота».

По данным Росрыболовства, компании контролировались гражданином Украины Дмитрием Дремлюгой. Причиной для расторжения договоров стали заключения Федеральной антимонопольной службы. «С октября по декабрь 2018 года в Росрыболовство поступило пять заключений ФАС, вступивших в законную силу на основании судебных актов», — рассказали в ведомстве.