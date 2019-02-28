Сегодня 28 февраля 2019 года, 12:22

Преимущества и недостатки суда присяжных выясняли слушатели LHS в ходе мастер-класса от Ильи Новикова

Илья Новиков, партнер АО Barristers, российский юрист и украинский адвокат, начал разговор с констатации того, что Конституция Украины предусматривает право на суд присяжных (статьи 124, 127 и 129). Поэтому он считает, что УПК Украины в настоящем виде не соответствует Конституции в части реализации гарантии права на суд присяжных.

По мнению лектора, в украинском обществе существует запрос на независимый, прозрачный, незаангажированный суд. Введение полноценного суда присяжных с отделенным от профессиональных судей жюри может быть одной из мер повышения доверия к суду. К тому же суд присяжных возникнет не на пустом месте — Украина имеет уникальную для Европы традицию действия суда присяжных: на ее территории в XIX веке действовали две разные системы суда присяжных (российская и австро-венгерская), а в ХХ столетии — польская, чехословацкая, румынская, венгерская, ЗУНР.

Полезные функции суда присяжных, по словам Ильи Новикова, заключаются в стимулировании эффективного расследования, механизме балансировки досудебных соглашений о признании вины, более независимом судебном разбирательстве, смягчении избыточной репрессивности уголовного права и, наконец, в правовом воспитании граждан.

Илья Новиков описал и проанализировал на исторических примерах двадцать один базовый элемент конструкции конкретной модели суда присяжных, отметив, что в случае разработки соответствующего закона таких дискуссионных элементов может стать существенно больше.

Также лектор проанализировал трудности продвижения закона о суде присяжных. По его мнению, при обычном способе подготовки, обсуждения и принятия законопроекта элементы, о которых говорилось выше, непременно окажутся несогласованными между собой, так как будут вноситься поправки, затрагивающие одни из них, без учета влияния на другие. Из-за неизбежных ошибок «детского этапа» в первые годы работы суд присяжных почти наверняка вызовет недовольство и критику, направленные на него в целом. Не исключен риск повторения истории «закона Савченко». Поэтому Илья Новиков считает, что чем шире и дольше будет предварительное обсуждение, тем лучше.

Лектор отметил, что благотворное влияние суда присяжных на другие институты будет проявляться в расширении применения досудебных соглашений, жестком профессиональном отборе в прокуратуре и адвокатуре (преимущество получат талантливые ораторы) и даже создаст возможность постановки вопроса о выборности прокуроров. Суд присяжных поспособствует реформе уголовного кодекса в направлении дифференциации категорий преступлений, сделает возможным введение «сетки» (по примеру США), а также пересмотр правил судебного следствия в УПК Украины в сторону большей состязательности и сжатия сроков рассмотрения дел.