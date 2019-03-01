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Частные школы впервые получат финансирование от государства

01 марта 2019 года Источник:UBR

Частные школы в этом году впервые получат государственное финансирование. Постановление, регулирующее этот вопрос, принято Кабинетом Министров Украины в среду, 27 февраля 2019 года. Чиновники поясняют, что действуют исключительно в рамках законодательства. В частности, внедрение такого порядка финансирования было прописано в статье 78 Закона Украины «Об образовании». А запустить его правительство должно было еще 1 января 2019 года.

Впрочем, рассчитывать на господдержку смогут не все, а только школы, которые имеют лицензию Минобразования, начали работать до 1 сентября 2018 года, не находятся в стадии ликвидации и не проходят по делам о банкротстве. Средства будут направляться на выплату зарплат учителям и другим педагогическим работникам. А нераспределенные на конец года остатки субвенции на счетах местных бюджетов можно будет израсходовать на хозяйственные нужды школы — закупить мебель, оборудование, отремонтировать классы и т.д.

Распределять средства должны будут ежемесячно областные госадминистрации. При этом им нужно будет включить в перечень получателей кроме муниципальных еще и частные школы. Органы Казначейства до 15 числа каждого месяца осуществляют перечисление средств.

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