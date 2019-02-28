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Российских должников ищут с помощью уличных камер

28 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Российские приставы начали искать должников с помощью уличных камер, пишет Pravo.ru.

У судебных приставов появилась возможность отслеживать перемещение должников в столице РФ с помощью камер уличного видеонаблюдения. Такой метод уже дал «неплохой результат», заявили в Федеральной службе судебных приставов.

Возможность вести розыск должников через камеры появилась у приставов благодаря доступу к единому центру хранения данных. Об этом рассказал главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства, где подвели итоги 2018 года, передает ТАСС.

Замородских пояснил, что сейчас в системе уже содержатся 1500 фотографий должников. Сколько именно нарушителей удалось разыскать с ее помощью, он не уточнил, однако заявил о «неплохом результате».

«Полагаем, что в 2019 году эти мероприятия будут продолжены», сказал Замородских.

Отмечается, что всего за 2018 год столичные приставы разыскали 1600 должников.

Ранее московская мэрия сообщала о планах по установке 7000 камер наружного видеонаблюдения в этом году. Таким образом, их общее число в столице превысит 174 000. Сейчас не все камеры работают в системе распознавания лиц, но до конца года к ней собираются подключить более 100 000 видеопотоков.

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