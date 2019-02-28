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НБУ предлагает снизить предельную сумму расчетов наличными до 15 тыс. грн

28 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины выставил на общественное обсуждение проект изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст документа.

Как отмечается на сайте НБУ, предлагается снизить предельную сумму наличных расчетов субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. грн до 15 тыс. грн. Таким образом, новый лимит составит 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

«В то же время предельная сумма расчетов наличными физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн включительно останется без изменений», — отмечается в документе.

Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального ВВП, что на 1 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщало «РБК-Украина», по состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. По данным НБУ, в обращении находилось 2,95 млрд единиц банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд единиц монет 2,2 млрд грн.

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