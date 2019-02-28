Сегодня 28 февраля 2019 года, 10:51

О получении кредиторами доступа к информации о финансовом состоянии должника рассказал слушателям LHS Юрий Моисеев

Как отметил Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины, финансовое состояние должника является основополагающим в деле о банкротстве. По его убеждению, от установления реального финансового состояния должника зависит последующий ход событий в процедуре банкротства. Информация о финансовом состоянии позволяет кредиторам построить свою стратегию и тактику дальнейших действий по делу о банкротстве. Анализ финансового состояния должника помогает также установить признаки фиктивного банкротства или доведения до банкротства, наличие противоправных действий в процедуре банкротства.

Лектор напомнил, что в соответствии с действующим законодательством кредиторы делятся на конкурсных и обеспеченных. Есть также текущие кредиторы, требования которых возникли уже после признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры.

Право на получение информации о финансовом состоянии должника имеют кредиторы с момента получения такого статуса. Конкурсные и текущие кредиторы приобретают свой статус после решения суда, и с этого момента они имеют право на доступ к информации.

Статья 6 Закона о банкротстве предусматривает, что решение о досудебной санации принимается с участием кредитора. Лектор дал рекомендации кредиторам относительно алгоритма их действий по получению информации после возбуждения дела о банкротстве и до возбуждения такого дела.

До возбуждения дела кредиторам можно получать информацию, если в договор с должником внесена норма о сообщении о финансовом состоянии с установлением ответственности за нарушения. В таком случае кредитор будет иметь возможность анализировать возможные риски и нивелировать их встречными действиями.

После подачи заявления о возбуждении дела о банкротстве кредитором у должника есть право на подачу отзыва, в котором может содержаться информация о его финансовом состоянии, а после назначения арбитражного управляющего у него возникает обязанность провести анализ финансово-хозяйственной деятельности должника.

По словам Владимира Моисеева, основным источником информации являются документы финансовой отчетности, предоставляемые в органы статистики и фискальные органы. Изучение этих документов за последние три года позволяет сформировать представление о реальном финансовом состоянии должника. Дополнительную информацию можно получить, проведя инвентаризацию, которая установит активы и пассивы должника. Кроме того, дополнительным источником информации является анализ договоров относительно осуществления хозяйственной деятельности должника (договоры о приобретении или отчуждении активов, договоры о невозвратной или возвратной финансовой помощи и т.д.).

Лектор обратил внимание слушателей Legal High School на то, что арбитражный управляющий должен уведомить кредиторов о финансовом состоянии должника на первом собрании кредиторов. На основании анализа финансового состояния собрание может принять решение о ликвидации должника, его санации, прекращении процедуры банкротства или заключении мирового соглашения.

А вот управляющий санацией не обязан предоставлять комитету кредиторов информацию о финансовом состоянии должника. В случае осуществления производства по делу о банкротстве по заявлению должника (статья 95 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом») информация о финансовом состоянии должника подается самим должником вместе с заявлением о возбуждении такого дела.

Механизмом обеспечения права на получение информации о финансовом состоянии должника кредитором может быть, в частности, направление ходатайства в суд, в производстве которого находится дело о банкротстве.