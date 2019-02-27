Сегодня 27 февраля 2019 года, 17:50

Кредиторы с привилегиями — в центре внимания слушателей Legal High School

О дополнительных гарантиях для залоговых кредиторов рассказал слушателям LHS Александр Удовиченко, советник АО ADER HABER, судья в отставке, адвокат, к.ю.н. Он напомнил нормы действующего законодательства по вопросам банкротства и отметил ключевые изменения, которые вносятся в него Кодексом по процедурам банкротства. В частности, упрощается процедура инициирования банкротства, уменьшается возможность обжалования промежуточных судебных актов в кассационной инстанции, предусматривается лишь несколько основных решений, которые могут быть обжалованы в Верховном Суде, все же остальные не подлежат такому обжалованию после апелляции, запрещается приостанавливать производство по делу о банкротстве.

По словам Александра Удовиченко, залоговые кредиторы имеют дополнительные гарантии по сравнению с другими кредиторами.

Одно из преимуществ положения обеспеченного кредитора — отсутствие обязанности подавать в определенный законодательством срок заявление о признании его требований к должнику: внесение требований обеспеченных кредиторов в реестр требований кредиторов является обязанностью распорядителя имущества, независимо от поступления заявлений обеспеченных кредиторов, согласно данным учета должника, государственному реестру залогов, возмещение требований залогового кредитора происходит вне очереди. Именно эта «внеочередность» погашения требований, обеспеченных залогом имущества должника, за счет такого заложенного имущества и является основным признаком привилегированности статуса обеспеченных кредиторов.

Лектор подчеркнул, что закон предоставляет обеспеченным кредиторам право подать в тот же срок, который предусмотрен и для конкурсных кредиторов, заявление в части требований, являющихся необеспеченными, или по собственному усмотрению перейти в статус конкурсного, подав в указанный срок заявление об отказе от обеспечения.

Еще одним преимуществом залоговых кредиторов является своеобразное «право вето» — без их согласия невозможно принять план санации и утвердить мировое соглашение. В целом, по словам Александра Удовиченко, это «вето» можно преодолеть путем выкупа права требования такого кредитора или посредством выделения и продажи на аукционе залогового имущества кредитора, однако, как сказал лектор, в его судебной практике таких случаев не было.

Лектор отметил положительную практику нового Верховного Суда по ряду вопросов, связанных с закладными кредиторами, которые длительное время оставались проблемными и даже в судебной палате по рассмотрению дел о банкротстве ВХСУ не находили единой точки зрения. В частности, речь идет о позиции Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда относительно прекращении залога ипотеки в случае продажи залогового имущества должника в процедуре ликвидации (постановление по делу №904\9583\17). Основательно и убедительно изложены позиции, касающиеся определения размера обеспеченных требований кредиторов и трансформации этих требований в результате неполного их удовлетворения после продажи залогового имущества (постановление по делу №914\3734\15).