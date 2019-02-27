Сегодня 27 февраля 2019 года, 17:50

Очередность удовлетворения требований кредиторов — тема лекции Владимира Полищука

Об очередности требований к должнику рассказал слушателям LHS Владимир Полищук, судья хозяйственного суда. По словам лектора, очередность требований к должнику определяется на предварительном заседании суда по делу о банкротстве. Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 45 Кодекса по процедурам банкротства в реестре кредиторов должен содержаться перечень всех требований очередности их удовлетворения. Владимир Полищук подчеркнул, что всего существует шесть степеней очередности удовлетворения требований.

В соответствии с Законом «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в первую очередь удовлетворяются требования относительно выплаты задолженности по заработной плате, денежных компенсаций за отпуск работникам, требования кредиторов по договорам страхования, расходы, связанные с производством по делу о банкротстве в суде и работой ликвидационной комиссии, в том числе выплаты основного денежного вознаграждения арбитражному управляющему.

Во вторую очередь удовлетворяются требования по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе касающиеся платежей в Фонд социального страхования Украины за застрахованных граждан, обязательств по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и прочее социальное страхование.

В третью очередь удовлетворяются требования, связанные с уплатой налогов и сборов и требования центрального органа исполнительной власти, осуществляющего управление государственным резервом.

В четвертую — требования кредиторов, не обеспеченные залогом, в том числе и требования кредиторов, возникшие из обязательств в процедуре распоряжения имуществом должника или в процедуре санации должника.

В пятую очередь удовлетворяются требования относительно возврата взносов членов трудового коллектива в уставный капитал предприятия, выплаты дополнительного денежного вознаграждения управляющему санацией или ликвидатору. И только после этого удовлетворяются другие требования.

Кодекс по процедурам банкротства в целом сохранил эту очередность удовлетворения требований. Как отметил Владимир Полищук, требования каждой последующей очереди удовлетворяются по мере поступления на счет средств от продажи имущества банкрота после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. В случае недостаточности средств, полученных от продажи имущества банкрота, для полного удовлетворения всех требований одной очереди требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащей каждому кредитору одной очереди. Если кто-то из кредиторов отказывается от удовлетворения признанного в установленном порядке требования, то ликвидатор не учитывает сумму денежных требований этого кредитора.