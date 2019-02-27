Сегодня 27 февраля 2019 года, 16:15

Формирование комитета кредиторов — тема лекции Вадима Кизленко

Об особенностях формирования комитета кредиторов рассказал слушателям LHS Вадим Кизленко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры», арбитражный управляющий. По мнению лектора, аудит требований кредиторов является одной из главных предпосылок формирования комитета кредиторов, имеющих законные и обоснованные требования к должнику. В общем аудит — это проверка соответствия финансовой отчетности бухгалтерским нормативам. Однако в процедуре банкротства аудит следует рассматривать шире — как проверку законности и обоснованности требований кредиторов, и одной из ключевых фигур в этом процессе выступает арбитражный управляющий.

Если, по мнению арбитражного управляющего, какие-то требования не обоснованы, он может заявить, чтобы они не были включены в реестр.

Арбитражный управляющий является незаангажированным лицом, и для него не имеет значения состав комитета кредиторов. По мнению лектора, наиболее заинтересованы в качественном составе комитета кредиторов сами кредиторы, к тому же закон позволяет им бороться за свое право участия в комитете кредиторов и предоставляет другие права в процедуре банкротстве, в том числе и право на подачу возражений на требования других кредиторов.

Исходя из личной практики, Вадим Кизленко отметил, что суды в предварительном заседании всегда принимают во внимание возражения участников производства против требований того или иного кредитора.

Он посоветовал слушателям LHS быть внимательными к требованиям кредиторов, чтобы не возникла ситуация, когда эти требования будут признаны суд и более 50% задолженности окажется в собственности одного лица, что позволит ему единолично принимать все решения в комитете кредиторов.

В случае если арбитражный управляющий видит признаки доведения до банкротства или фиктивного банкротства, он должен принять меры — обратиться в суд с ходатайством о проведении государственным органом по вопросам банкротства финансового анализа состояния предприятия и предоставлении заключений о наличии признаков доведения до банкротства, фиктивного банкротства.

Говоря о формировании комитета кредиторов, лектор отметил, что этот орган является движущей силой дела о банкротстве, именно он обращается в суд, который затем принимает процедурные решения. После утверждения судом реестра требований кредиторов арбитражный управляющий сообщает уполномоченному лицу должника о месте и времени проведения собрания кредиторов.

Собрание кредиторов в первую очередь должно утвердить количественный и качественный состав комитета кредиторов. Законом не установлена процедура голосования на собрании кредиторов, поэтому во избежание возможных манипуляций участников собрания относительно их позиции при голосовании целесообразно использовать бюллетени.

Закон предусматривает, что в состав комитета кредиторов должны входить не более семи человек. Собрание может принять решение и о меньшем количестве: если у одного из кредиторов более 50% требований, он может быть в комитете единолично, что не является нарушением закона.

Закон не указывает промежуток времени, в течение которого проходит заседание комиссии кредиторов после проведения собрания. Как правило, это происходит в тот же день. Инициировать дату заседания комитета кредиторов может арбитражный управляющий или по собственной инициативе, или по требованию одного из членов комитета кредиторов.