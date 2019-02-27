Сегодня 27 февраля 2019 года, 19:24

Еще одна страна ЕС легализовала использование марихуаны в медицинских целях

В Бельгии легализовали использование марихуаны в медицинских целях, пишет Pravo.ru.

Согласно новому закону, лекарственная конопля будет доступна исключительно по рецепту врача, а государство сохранит монополию на выращивание и торговлю марихуаны с созданием соответствующего органа.

Бельгийский парламент одобрил закон, который легализует использование марихуаны по медицинским показаниям. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на представителя властей.

«Законодатели одобрили закон, который легализует использование марихуаны по медицинским показаниям. Бельгийское государство сохранит монополию на выращивание и торговлю марихуаны с созданием соответствующего органа», — заявил представитель властей.

Чиновник добавил, что выращивание марихуаны будет возможно лишь при соблюдении строгих норм. «Новый департамент будет контролировать выращивание всей марихуаны. Он будет выдавать лицензии, а затем закупать продукцию и продавать ее химикам и больницам. Лекарственная конопля будет доступна только по рецепту врача», — рассказал собеседник телеканала.

По словам VRT, в настоящее время в стране активизируются противники марихуаны, которые считают, что ее использование приводит к тяжелым нарушениям работы мозга, а также вызывает чувства тревоги, депрессии и суицидальные мысли.

Помимо Бельгии использование марихуаны по медицинским показаниям разрешено в Канаде, Нидерландах, Испании, Новой Зеландии, а также в некоторых штатах США.