Сегодня 27 февраля 2019 года, 17:50

Генпрокурор отреагировал на отмену статьи 368-2 УК

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по статье 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный Суд, не было ни одного решения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам г-на Луценко, нужно внести новый законопроект.

«Наш антикоррупционный комитет подготовил законопроект, который нельзя применить на практике. Не было ни одного решения по расследованиям дел топ-чиновников. Их нет. Поэтому очевидно, что надо поправить закон. И действовать в решительном направлении», — сказал он на брифинге.

Как отмечает «РБК-Украина», решение КСУ приведет к закрытию 50 дел против топ-коррупционеров, расследуемых сейчас НАБУ, а также к закрытию производств в отношении всех дел, которые сейчас слушаются в судах.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко срочно внесет в парламент новый законопроект по статье о незаконном обогащении. В новом законе будут учтены замечания Конституционного Суда Украины к этой статье Уголовного кодекса Украины.