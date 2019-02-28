Сегодня 28 февраля 2019 года, 12:22

Представитель воинской части Минобороны злоупотреблял процессуальными правами — суд

Апелляционный суд вынес частное определение относительно злоупотребления процессуальными правами и направил его в Министерство обороны Украины, пишет портал «Судебная власть Украины».

Рассмотрев дело по иску гражданина к воинской части Министерства обороны Украины о признании незаконными приказов, акта о служебном расследовании и взыскании денежного обеспечения по апелляционным жалобам представителя истца и ответчика коллегия судей Первого апелляционного административного суда оставила их без удовлетворения, а решение Луганского окружного административного суда — без изменений.

Однако при рассмотрении указанного дела ответчиком неоднократно допускалось злоупотребление процессуальными правами, заключавшееся в невыполнении требований постановлений суда об обязательности участия представителя ответчика в судебных заседаниях по рассмотрению этого дела и об обязательстве предоставить истребованные судом документы.

Так, непредоставление на запрос суда приказа, который был основанием для прекращения начислений и выплат денежного обеспечения истцу лишило суд возможности решить исковые требования в части взыскания задолженности по денежному обеспечению истца, а неявка в судебные заседания представителя ответчика (в то время как она была признана обязательной) приводила к неоднократному объявлению перерывов в судебных заседаниях.

Констатировав наличие злоупотребления процессуальными правами со стороны ответчика, коллегия судей апелляционного суда вынесла частное определение от 11 февраля 2019 года, которое направлено в Министерство обороны Украины для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности руководящих лиц ответчика с предоставлением месячного срока для уведомления суда о его исполнении.