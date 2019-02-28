он же e-mail

Сегодня 28 февраля 2019 года, 10:51

Правительство определило стратегию развития медицинского образования

Кабинет Министров Украины на заседании 27 февраля с.г. принял Стратегию развития медицинского образования на 10 лет. Соответствующие документы имеются в распоряжении «РБК-Украина».

Отметим, что принятая стратегия представляет собой пошаговую инструкцию на 10 лет по коренным изменениям медицинского образования. Главной целью стратегии является рост конкурентоспособности высшего медицинского образования и качества предоставления медицинских услуг. Основной задачей стратегии является реформа следующих направлений:

- повышение качества высшего медицинского образования;

- качественное изменение последипломного образования;

- эффективное финансирование медицинских университетов;

- изменение академической культуры;

- развитие научных исследований.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что ранее для развития медицинского образования уже повысили порог для поступления, ввели Единый государственный квалификационный экзамен. Кроме того, на 15 марта с.г. запланировано международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования в Украине.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.