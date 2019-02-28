Сегодня 28 февраля 2019 года, 10:51

НАПК перечисляет топ-10 ошибок при заполнении деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) назвало топ-10 самых распространенных ошибок при заполнении декларации, передает FinClub.

НАПК по результатам анализа деклараций во время осуществления их полных проверок сформировало перечень самых распространенных ошибок, которые допускают субъекты декларирования.

Так, декларанты нарушают требования Закона «О предотвращении коррупции» из-за таких типичных ошибок в декларации:

1) при заполнении раздела 2.1 «Информация о субъекте декларирования» неверно определяют, относится ли их должность к должностям, связанным с высоким уровнем коррупционных рисков, согласно перечню, утвержденному Национальным агентством;

2) не указывают в разделе 3 «Объекты недвижимости» сведения об объектах недвижимости, которые они или члены их семей на любом праве использовали для проживания или которые являются их зарегистрированным местом жительства;

3) не указывают в разделах 3 «Объекты недвижимости» и 6 «Ценное движимое имущество/транспортные средства» информацию относительно недвижимости и транспортных средств: их стоимость, права на объект и дату его приобретения, кадастровый номер, идентификационный, регистрационный номера;

4) не указывают в разделе 6 «Ценное движимое имущество/транспортные средства» транспортные средства, которые «отчуждены» по доверенности. Декларанты ошибочно считают, что выданная доверенность на распоряжение имуществом от их имени является отчуждением имущества и свидетельствует о переходе права на это имущество;

5) не указывают в разделе 9 «Юридические лица, конечным бенефициарным собственником (контролером) которых является субъект декларирования или член его семьи» информацию о соответствующих юридических лицах. Декларанты ошибочно считают, что указание таких юридических лиц в разделе 8 «Корпоративные права» является достаточным;

6) указывают в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» самого себя источником полученного дохода;

7) не указывают в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» информацию о полученных кредитах. Субъекты декларирования ошибочно считают, что указание кредита в разделе 13 «Финансовые обязательства» является достаточным;

8) не указывают общий размер финансового обязательства в разделе 13 декларации;

9) не указывают в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» сделки, совершенные субъектом декларирования в отчетном периоде, или указывают сделки, совершенные членами семьи, то есть лишнюю информацию;

10) указывают объект, отчужденный в отчетном периоде, как имеющийся на конец такого периода.