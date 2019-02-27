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АМКУ публикует разъяснения относительно поставок лекарственных средств

27 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины публикует рекомендательные разъяснения относительно применения законодательства о защите экономической конкуренции участниками рынков лекарственных средств в вертикальных отношениях по поставкам и продвижению лекарственных средств №5-гг от 21 февраля 2019 года.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Подход Комитета к определению товарных границ рынка лекарственного средства для анализа вертикальных отношений между производителями/импортерами и дистрибьюторами, где в качестве товара определяется лекарственное средство или группа лекарственных средств, реализуется крупным оптом, является комплексным и зависит от ряда факторов, отмечается в пункте 24.

Приведенные в этих рекомендательных разъяснениях подходы могут приниматься во внимание при расследовании других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также в связи с выполнением органами Комитета задач, предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции.

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