Сегодня 27 февраля 2019 года, 14:41

«БПП» обещает вернуть антикоррупционную статью УК с учетом позиции Конституционного Суда

«Блок Петра Порошенко» хочет разработать новый законопроект, в котором статья о незаконном обогащении будет полностью соответствовать Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба «БПП» со ссылкой на главу фракции в парламенте Артура Герасимова.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент Петр Порошенко внесет этот законопроект в Верховную Раду как неотложный. По словам г-жи Луценко, в законопроекте будут учтены замечания КС.

«Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала Конституции», – объяснил г-н Герасимов.

Статья 368-2 УК обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Конституционного Суда, статья 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.