Сегодня 27 февраля 2019 года, 13:06

Рискует ли новый проект о частном сыске повторить судьбу ветированного главой государства закона?

В скором времени мы станем свидетелями нового витка законодательной эпопеи о легализации частной детективной деятельности, которая длится уже более 20 лет. Хотя после того как парламентариям удалось сдать «в эксплуатацию» другой нормотворческий долгострой — Закон Украины «Об охранной деятельности» (он вступил в силу 18 октября 2012 года), казалось, что создание законодательных рамок для другого сегмента сферы безопасности — работы современных украинских «шерлоков» (по неофициальным данным, сейчас в нашей стране работают несколько тысяч частных детективов, в основном это бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб) — всего лишь вопрос времени. Народные депутаты Украины приблизились к тому, чтобы частный сыск сделать честным еще два года назад, когда был принят Закон Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» (соответствующий законопроект был зарегистрирован под № 3726 еще 28 декабря 2015 года (проект № 3726), но летом 2017-го глава государства применил к нему право вето. Преодолеть президентское табу или учесть замечания Петра Порошенко в декабре 2018-го парламентариям так и не удалось, поэтому законодательная инициатива была отклонена.

Почему законодателям так сложно вывести из тени рынок частных детективных услуг, который в Украине уже довольно развит (чтобы убедиться в этом, достаточно просто провести мониторинг интернет-пространства!), догадаться несложно. Главные риски связаны с тем, что работа сыщиков балансирует на грани нарушения конституционных гарантий относительно невмешательства в личную и семейную жизнь (предписаний части 2 статьи 32 Основного Закона, которые гласят, что не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека), а спектр услуг частного сыска пересекается со спецификой оперативно-розыскной деятельности, осуществлять которую могут лишь уполномоченные субъекты.

Вопрос о законодательном регулировании частной детективной деятельности был реанимирован на последнем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (состоялось 6 февраля с.г.), где обсуждалась перспектива подготовки нового законопроекта, а уже буквально через день (8 февраля) соответствующая законодательная инициатива (законопроект № 10024) была зарегистрирована в парламенте. В числе авторов очередного законодательного опуса в детективном жанре значится большинство представителей профильного парламентского подразделения во главе с его председателем Андреем Кожемякиным.

Чтобы понять, рискует ли эта законодательная инициатива повторить судьбу ветированного главой государства закона, в материале «На свой страх и сыск» в свежем номере «ЮП» мы проанализировали новую версию законодательного регулирования частной детективной деятельности сквозь призму ключевых президентских замечаний, пяти претензий, высказанных ранее.