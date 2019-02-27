Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 февраля 2019 года, 13:06

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Рискует ли новый проект о частном сыске повторить судьбу ветированного главой государства закона?

27 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В скором времени мы станем свидетелями нового витка законодательной эпопеи о легализации частной детективной деятельности, которая длится уже более 20 лет. Хотя после того как парламентариям удалось сдать «в эксплуатацию» другой нормотворческий долгострой — Закон Украины «Об охранной деятельности» (он вступил в силу 18 октября 2012 года), казалось, что создание законодательных рамок для другого сегмента сферы безопасности — работы современных украинских «шерлоков» (по неофициальным данным, сейчас в нашей стране работают несколько тысяч частных детективов, в основном это бывшие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб) — всего лишь вопрос времени. Народные депутаты Украины приблизились к тому, чтобы частный сыск сделать честным еще два года назад, когда был принят Закон Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» (соответствующий законопроект был зарегистрирован под № 3726 еще 28 декабря 2015 года (проект № 3726), но летом 2017-го глава государства применил к нему право вето. Преодолеть президентское табу или учесть замечания Петра Порошенко в декабре 2018-го парламентариям так и не удалось, поэтому законодательная инициатива была отклонена.

Почему законодателям так сложно вывести из тени рынок частных детективных услуг, который в Украине уже довольно развит (чтобы убедиться в этом, достаточно просто провести мониторинг интернет-пространства!), догадаться несложно. Главные риски связаны с тем, что работа сыщиков балансирует на грани нарушения конституционных гарантий относительно невмешательства в личную и семейную жизнь (предписаний части 2 статьи 32 Основного Закона, которые гласят, что не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека), а спектр услуг частного сыска пересекается со спецификой оперативно-розыскной деятельности, осуществлять которую могут лишь уполномоченные субъекты.

Вопрос о законодательном регулировании частной детективной деятельности был реанимирован на последнем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (состоялось 6 февраля с.г.), где обсуждалась перспектива подготовки нового законопроекта, а уже буквально через день (8 февраля) соответствующая законодательная инициатива (законопроект № 10024) была зарегистрирована в парламенте. В числе авторов очередного законодательного опуса в детективном жанре значится большинство представителей профильного парламентского подразделения во главе с его председателем Андреем Кожемякиным.

Чтобы понять, рискует ли эта законодательная инициатива повторить судьбу ветированного главой государства закона, в материале «На свой страх и сыск» в свежем номере «ЮП» мы проанализировали новую версию законодательного регулирования частной детективной деятельности сквозь призму ключевых президентских замечаний, пяти претензий, высказанных ранее.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1105) от 26/02/19 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1105)
Конспект

Работа уголовного мозга

Самое важное

Веский арбитраж

Судебная практика

Корпоративный дух

Тема номера:

На пользу делу

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

16 днейосталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом