Сегодня 27 февраля 2019 года, 14:41

РФ: в законе о «фейковых новостях» появится «право на ошибку»

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин внес в закон о фейковых новостях поправки, предоставляющие интернет-СМИ «право на ошибку». Как пояснил г-н Левин, СМИ получат возможность самостоятельно удалять ложную информацию.

«Для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и, таким образом, избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора», — пояснил он «Интерфаксу».

Г-н Левин также добавил, что из-под действия законопроекта предполагается вывести «традиционные медиа». Их режим регулирования, по его словам, «на текущий момент достаточно эффективен против фейков».

Два законопроекта, принуждающих пользователей сетей к дисциплинированному поведению, в том числе в отношении властей, внесли в Госдуму 12 декабря 2018 года. В первом чтении документы были приняты 24 января с.г. Представители Генпрокуратуры и Минкомсвязи на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике законопроекты раскритиковали, однако Генпрокуратура позднее изменила свое мнение.

Правительство обе инициативы поддержало. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключал, что ответственность за публикацию фейковых новостей в СМИ может быть распространена и на собственников этих изданий.