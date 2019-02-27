Сегодня 27 февраля 2019 года, 14:41

ВС подтвердил, что «Укрнафта» не могла поставлять нефть без предоплаты, — НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины утверждает, что Верховный Суд подтвердил его правоту по делу «Укрнафты».

Большая палата Верховного Суда приняла окончательное судебное решение, которым подтвердила, что ПАО «Укрнафта» не имела законных оснований поставлять нефть без предварительной оплаты. Речь идет об около 1 млн тонн нефти на общую сумму почти 7,5 млрд грн. Таким образом, ВС принял во внимание аргументы Национального бюро, расследуещего соответствующую коррупционную схему.

В феврале 2018 года одна из компаний обратилась в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском к Кабинету Министров Украины. Эта структура, которая сама никогда не закупала нефть в ПАО «Укрнафта», настаивала признать незаконными пункты постановления КМУ, которые обязывали госкомпании поставлять сырье только на условиях полной предоплаты, отмечает НАБУ. Нарушение именно этого пункта стало основанием для открытия уголовного производства детективами НАБУ в 2016 году.

В том же месяце ОАСК, а в июне и Киевский апелляционный административный суд (КААС) удовлетворили иск. В июле 2018 года КМУ подал в Верховный Суд кассационную жалобу на решение КААС, к которой присоединилось Национальное бюро. Верховный Суд открыл производство по делу и приостановил исполнение решений ОАСК и КААС на период рассмотрения кассационной жалобы правительства.

«Своим решением ВС фактически подтвердил аргументированность позиции Национального бюро о необходимости защиты интересов государства. То есть это решение усилит способность НАБУ в вопросах отстаивания интересов государства и возмещения убытков за уголовные правонарушения. В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО «Укрнафта» более 51,7 млн грн», — отмечается в пресс-релизе НАБУ.