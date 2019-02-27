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Введенное Дональдом Трампом чрезвычайное положение в США могут отменить

27 февраля 2019 года Источник:UBR

26 февраля с.г. Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции по прекращению действия введенного Дональдом Трампом чрезвычайного положения на границе с Мексикой. За резолюцию проголосовали 245 конгрессменов, против — 182. Любопытно, что к 232 голосующим «за» демократам присоединились только 13 республиканцев — однопартийцев действующего президента.

Принятая резолюция запрещает г-ну Трампу перенаправлять деньги из ряда фондов (преимущественно военных) на строительство стены на границе с Мексикой. Однако, согласно американскому законодательству, принятую резолюцию через 18 дней должны рассмотреть еще и в Сенате. Последнему же для отмены режима ЧП необходимо две трети голосов. Если Сенат резолюцию и примет, что маловероятно, президент США сможет наложить на нее вето. Этим правом, как заявлял прежде Трамп, он воспользуется непременно.

Напомним, что подписанием декларации о введении ЧП на южной границе с США 15 февраля 2019 года Дональд Трамп наделил себя дополнительными полномочиями, предоставляющими возможность изымать дополнительные средства для возведения обещанной стены протяжностью около 376 км. В целом в его распоряжение поступят около 8 млрд долларов США, а аргументирует он свою инициативу борьбой с иммиграцией и контрабандой наркотиков.

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