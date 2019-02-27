Сегодня 27 февраля 2019 года, 13:06

СМИ: после решения КСУ фигуранты коррупционных дел получат компенсации

После обнародования решения Конституционного Суда Украины о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении возникнет много проблем. Об этом говорится в материале «РБК-Украина» «Именем Конституции: как и почему отменяют уголовную статью о незаконном обогащении чиновников».

В частности, если следовать строгой букве закона, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены.

Как пояснил изданию один из функционеров антикоррупционных структур, это касается как дел, которые расследуются, так и тех, которые уже переданы в суды.

«Если эта норма неконституционна, это означает, что все дела, открытые по ней, подлежат безусловному закрытию, как те, что в процессе, так и те, что уже переданы в суд. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону. То есть нам еще волны исков от всех фигурантов стоит ожидать», — объяснил собеседник «РБК-Украина».

Как сообщало «РБК-Украина», Конституционный Суд, рассмотрев обращение народных депутатов в закрытом режиме, признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта норма считается одной из ключевых в антикоррупционном законодательстве последних лет и важным элементом реформы, которую власти проводили под пристальным вниманием Запада. По этой статье расследуются несколько резонансных дел, в которых фигурируют чиновники от нынешней власти и народные депутаты.