Сегодня 27 февраля 2019 года, 13:06

Из-за новых строительных норм открытие ресторанов подорожает

С апреля с.г. заведения общественного питания в Украине будут открывать по новым стандартам. Если говорить о главных новшествах, которые приняты в октябре прошлого года и будут актуальны в 2019 году, в первую очередь стоит выделить изменение №4 в ДБН В.2.2-15-2005 «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения». Согласно данной норме, допускается размещение предприятий общественного питания вместимостью не более 250 мест, встроенных в жилые дома, при наличии обособленной территории и отдельных входов извне.

Об этом пишет UBR.ua.

«Теперь при наличии отдельного входа даже в жилом здании на первом этаже можно размещать кафе, рестораны и пр. Для всех общественных помещений должен быть выделен отдельный пожарный отсек, а помещения обеспечены эвакуационными выходами», — отметила в разговоре с UBR.ua главред онлайн-издания о новостройках 3m2 Виктория Берещак.

Второе важное изменение ждет рестораторов уже весной этого года — ДБН «Инклюзивность зданий и сооружений» предусматривает обязательное требование обустроить безбарьерное пространство в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания.

Действовать новые ДБН начнут весной — с 1 апреля 2019-го. Посадочные места для людей с инвалидностью нужно предусматривать неподалеку от входа, но не в проходной зоне. Доступ к зданию должны обеспечивать пандусы или лифты. Кроме того, в заведениях должны быть запроектированы туалетные кабины, которые подходят для людей с инвалидностью.

«С учетом необходимых работ по такому обустройству себестоимость создания встроенных ресторанов для собственника помещения вырастет минимум на 15-20%. Вместе с тем такие затраты стоит расценивать как необходимые инвестиции, ведь кафе, ресторан или помещение под них, по новым нормам в ближайшие 2-3 года будут иметь повышенный спрос среди потенциальных арендаторов», — заметила нам Виктория Берещак.

Как рассказала UBR.ua директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, стоимость открытия ресторана на сегодняшний день оценивается примерно в 1 тыс. долларов США за «квадрат». Сюда входит проект, оборудование, ремонт, мебель и пр.

«Для встроенных в жилые дома или ТРЦ помещений ценники могут оказаться немного меньше 1 тыс. долларов США/кв.м. Для постройки отдельно стоящего здания стоимость открытия может варьироваться от 2 тыс. до 5 тыс. долларов США. Стандартный размер для ресторана — от 100 «квадратов». Для кофеен, пекарен и пр. размер помещений может быть и меньше», — добавила г-жа Насонова.