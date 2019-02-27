Сегодня 27 февраля 2019 года, 13:06

Одно из позитивных изменений конкурентного законодательства — существенное расширение прав участников производств

Юристы проанализировали достоинства и недостатки принятого во втором чтении Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции» (Закон). Одно из позитивных изменений — существенное расширение прав лиц — участников производств. «Расширение и конкретизация процессуальных прав лиц, принимающих участие в рассмотрении дел, а также более детальное регулирование института слушаний по делу могут сделать процесс рассмотрения дел о нарушениях конкурентного законодательства по-настоящему состязательным», — убежден партнер Marchenko Partners Александр Алексеенко. Он добавляет, что значительно повышает стандарты производства в делах о нарушениях также и запрет Комитету основывать свои решения на доказательствах, с которыми лицам, принимающих участие в рассмотрении дел, не была обеспечена возможность ознакомиться и предоставить возражения.

Партнер ЮФ Asters Алексей Пустовит обращает внимание на следующие «правовые опции»: во-первых, ознакомление с материалами дела, в том числе неконфиденциальными версиями информации с ограниченным доступом; во-вторых, проведение консультаций с органами АМКУ во время расследования; в-третьих, возможность заявления при наличии предусмотренных законом оснований отводов должностным лицам органов АМКУ, которые принимают участие в рассмотрении дела; в-четвертых, право на обращение к органам АМКУ с вопросами и получение обоснованных ответов.

Новый институт самоотводов должностных лиц АМКУ и права заявлять отводы таким должностным лицам Александр Алексеенко называет довольно революционным и многообещающим. Помимо возможности заявлять отводы должностным лицам партнер-учредитель АО Arzinger Сергей Шкляр указывает на возможность возражать против их действий или бездействия, задавать вопросы органам АМКУ и получать обоснованные ответы, гарантированное право участников дела быть заслушанными в АМКУ уполномоченными на принятие решения. В рамках механизма консультаций стороны, по словам партнера-учредителя Arzinger, могут обсудить с ведомством экономические и правовые вопросы, связанные с нарушением, а также порядок его прекращения. Помимо этого Закон определил порядок проведения слушаний по делу. «Лица, которые проводили или организовывали проведение расследования по делу, лишены права голосовать при принятии решения по такому делу», — подчеркивает Сергей Шкляр.

«Ранее подготовка неконфиденциальных версий документов ассоциировалась только с текстами решений АМКУ, — продолжает анализ Закона г-н Алексеенко. — Теперь же право ознакомляться с материалами дела довольно широко прописано и включает право участников дела на ознакомление с неконфиденциальными версиями документов, содержащих информацию с ограниченным доступом. Соответственно, у участников дел, скорее всего, добавится работы по подготовке неконфиденциальных версий документов, подаваемых в АМКУ в рамках рассмотрения дел о нарушениях, во избежание ситуаций, когда конфиденциальная информация, поданная в АМКУ, станет известна другим сторонам дела».

Полная версия статьи «Шахом марш» доступна в газете «Юридическая практика» №9 (1105) от 26 февраля 2019 года.