Сегодня 27 февраля 2019 года, 11:32

Uber пока будет работать по временной лицензии

Лондонcкий суд подтвердил решение предоставить Uber временную лицензию. Ранее по решению суда компания получила лицензию на 15 месяцев, а также вынуждена выплатить судебные издержки в размере 556 000 долларов США.

Во вторник Высокий суд Лондона отказал водителям лондонских такси в удовлетворении иска о предвзятости прежнего решения предоставить временную лицензию компании Uber. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Выявив все обстоятельства, касающиеся предположения о том, что судья действовал предвзято, мы считаем, что эти обстоятельства не позволят беспристрастному и информированному наблюдателю сделать вывод о существовании реальной вероятности предвзятости судьи в этом деле», — указывается в заявлении Высокого суда в ответ на иск United Cabbies Group (объединение таксистов района Хэкни в Лондоне).

По мнению истцов, судья Эмма Арбутнот проявила предвзятость по отношению к ним. В июне 2018 года она удовлетворила апелляционную жалобу Uber на решение транспортной компании-оператора Transport for London (TFL) о непродлении лицензии на осуществление деятельности в Лондоне. Ранее суд первой инстанции предоставил Uber лицензию на работу в столице сроком на 15 месяцев, а также обязал компанию выплатить 425 000 фунтов стерлингов за судебные издержки.

В сентябре 2017 года TFL отказался продлить срок действия лицензии Uber, который истекал в октябре. Как утверждает оператор, в деятельности Uber были замечены нарушения требований безопасности, соблюдение которых необходимо. По мнению TFL, речь идет о таких спорных моментах, как способы приобретения водителями Uber медицинских сертификатов, а также то, как в компании осуществляется внутренний контроль за соблюдением правил безопасности и правовых норм и многое другое.

В результате компания Uber согласилась с рядом адресованных ей претензий, однако дала понять, что изменения, которые произошли за последнее время, модифицировали принципы подбора кадров и общую политику компании. Все это, по мнению представителей Uber, не дает основания для того, чтобы власти Лондона предоставили компании лицензию с укороченным сроком действия — полтора года вместо запрашиваемых пяти лет.