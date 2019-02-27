Сегодня 27 февраля 2019 года, 11:32

Детские площадки разрешили строить на крышах

Правительство разрешило проектирование детских площадок на крышах небольших зданий, внеся изменеия в действующие градостроительные нормы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

«Изменения в государственных строительных нормах касаются исключительно крыш полуподземных и наземных зданий, высота которых не превышает 15 метров или 3 этажей», — уточнил он.

По его словам, строительство детских площадок будет разрешено при условии обязательного соблюдения безопасной эксплуатации площадки. Под последним чиновники понимают ряд строгих требований, без выполнения которых детям по-прежнему будет запрещено гулять по крышам:

- парапет или защитное ограждение высотой 2 метра;

- безбарьерный доступ при помощи лифта или пандуса;

запрет размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной связи;

молниезащита.