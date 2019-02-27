Детские площадки разрешили строить на крышах

Правительство разрешило проектирование детских площадок на крышах небольших зданий, внеся изменеия в действующие градостроительные нормы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
«Изменения в государственных строительных нормах касаются исключительно крыш полуподземных и наземных зданий, высота которых не превышает 15 метров или 3 этажей», — уточнил он.
По его словам, строительство детских площадок будет разрешено при условии обязательного соблюдения безопасной эксплуатации площадки. Под последним чиновники понимают ряд строгих требований, без выполнения которых детям по-прежнему будет запрещено гулять по крышам:
- парапет или защитное ограждение высотой 2 метра;
- безбарьерный доступ при помощи лифта или пандуса;
запрет размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной связи;
молниезащита.
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