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Детские площадки разрешили строить на крышах

27 февраля 2019 года Источник:UBR

Правительство разрешило проектирование детских площадок на крышах небольших зданий, внеся изменеия в действующие градостроительные нормы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

«Изменения в государственных строительных нормах касаются исключительно крыш полуподземных и наземных зданий, высота которых не превышает 15 метров или 3 этажей», — уточнил он.

По его словам, строительство детских площадок будет разрешено при условии обязательного соблюдения безопасной эксплуатации площадки. Под последним чиновники понимают ряд строгих требований, без выполнения которых детям по-прежнему будет запрещено гулять по крышам:

- парапет или защитное ограждение высотой 2 метра;

- безбарьерный доступ при помощи лифта или пандуса;

запрет размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной связи;

молниезащита.

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