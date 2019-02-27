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Минфин назвал девять законопроектов, принять которые требуют МВФ и ЕС

27 февраля 2019 года Источник:Finclub

В Минфине отметили, что уже на этой неделе Верховная Рада будет иметь возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную европейскую таможню, эффективнее противодействовать отмыванию доходов и уклонению от налогообложения, защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала, реформировать небанковский финансовый сектор и обеспечить автоматический доступ Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции к реестрам, необходимым для эффективной реализации его полномочий.

Министерство назвало законопроекты, которые нужно принять: №7473, №9532, №9417, №6303-д, №0202, №0197, №7276, №2413а, а также ратифицировать соглашения с MLI и с Катаром.

«Принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Евросоюза, позволит продолжить сотрудничество с МВФ, позволит финансовое партнерство с государством Катар, послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов и, как следствие, будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в Украине», — добавили в Минфине.

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