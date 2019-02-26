Сегодня Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Такой вывод суда мотивирован тем, что нормы уголовного законодательства должны быть ясными и недвусмысленными, сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в Конституционном суде. Ведь через привлечение к уголовной ответственности может быть ограничена свобода человека и другие его конституционные права и свободы.
В Конституционном Суде говорят, что законодательная конструкция статьи о незаконном обогащении “допускает обвинения, основанные на предположениях”. Кроме того, она содержит предписания, регламентирующие процесс доказывания, хотя это относится к сфере уголовного процессуального законодательства.
В Конституционном Суде пока ничего не комментируют. Ожидается, что решение суда официально опубликуют 27 февраля.
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