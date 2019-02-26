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Споры по искам региональной КДКА к ВКДКА об обжаловании решений — вне юрисдикции судов

26 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Апелляционный суд считает, что суды не вправе рассматривать споры между КДКА и ВКДКА в сфере реализации ими дискреционных полномочий.

Решение Окружного административного суда г.Киева, которым суд допустил возможность обжалования квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры решений ВКДКА в дисциплинарных производствах, отменено в апелляции Шестым апелляционным административным судом. Производство по делу закрыто.

По сообщению пресс-службы ВКДКА, в заседании 25 февраля 2019 года были оглашены вступительная и резолютивная части этого решения. ВКДКА в процессе представляли адвокаты Мария Христова и Александр Вольвак.

Напомним: в апреле 2016 года в КДКА Киевской области поступило определение судьи о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности. Почти через год, в апреле 2017-го, дисциплинарная палата КДКА привлекла адвоката к дисциплинарной ответственности и применила взыскание в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на один год. На основании этого КДКА отдельным решением приостановила адвокатскую деятельность юриста (тем самым фактически КДКА дважды привлекла юриста к дисциплинарной ответственности, что является отдельным предметом для тщательного анализа).

Не соглашаясь с принятыми решениями, адвокат обжаловала их в Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и в конце мая 2017 года ВКДКА решением №V-020/2017 жалобу удовлетворила: решения ДП и КДКА отменила, приняв новое решение, которым дисциплинарное дело в отношении адвоката было закрыто.

Не соглашаясь с таким решением высшего дисциплинарного органа, КДКА в лице его председателя обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к ВКДКА о признании противоправным и отмене этого решения Высшей комиссии.

В декабре 2017 года суд открыл производство, а 19 февраля 2018 года — удовлетворил иск.

ВКДКА обжаловала это решение в апелляции, после длительного рассмотрения Шестым апелляционным административным судом 25 февраля 2019 года было принято решение, вступившее в законную силу.

«На наш взгляд, в данном деле суд первой инстанции нарушил принцип судебного невмешательства в деятельность органа адвокатского самоуправления, обладающего правом диспозитивного усмотрения в принятии решений по вопросам дисциплинарной ответственности адвоката, — прокомментировал ситуацию председатель ВКДКА Сергей Вилков. — ОАСК фактически вышел за пределы судебного разбирательства и исковых требований, ведь он не ограничился проверкой соответствия принятого ВКДКА решения, но вмешался в дисциплинарный процесс, устанавливая наличие или отсутствие состава дисциплинарного проступка, что относится к дискреционным полномочиям ВКДКА как органа адвокатского самоуправления».

По мнению руководителя секретариата ВКДКА Виктора Вовнюка, суд не только не мог выносить решение по сути дела, но и даже не должен был открывать производство.

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