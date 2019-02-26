Сегодня 26 февраля 2019 года, 17:04

Актуальные вопросы бухгалтерского отчета стали предметом дискуссии на бизнес-завтраке «KPMG в Украине»

Тему для обсуждения в рамках бизнес-завтрака «Новая налоговая практика: фокус на стандартах бухучета» представил Виктор Шекера, старший менеджер «KPMG в Украине». Спикер назвал ключевые вопросы дискуссии, в их числе — актуальные вопросы бухгалтерского учета, которым налоговые органы уделяют особое внимание во время проверок, и правила налоговой амортизации.

«За 2017—2018 годы появилось немало судебных решений по спорам о налоговом дисконтировании кредитов и финансовых обязательств», — отметила Дарья Ломанцова, менеджер «KPMG в Украине». По ее словам, в соответствии с официальной позицией Государственной фискальной службы Украины Налоговым кодексом (НК) Украины не предусмотрена корректировка в отношении дисконтирования финансовых инструментов. Следовательно, такие операции должны влиять на налоговый учет в соответствии с их отображением в бухгалтерском учете. Согласно статье 20.1.44 НК Украины налоговые органы наделены правом осуществления проверки корректности и полноты определения финансового результата до налогообложения. Как отметила спикер, если принимать во внимание международные стандарты, то всем известно, что финансовые обязательства должны дисконтироваться по справедливой стоимости и далее по амортизированной стоимости на дату баланса. Что касается национальных стандартов, то существует некая неурегулированность положений, которыми, как правило, пользуются налоговые органы. Долгосрочные обязательства, на которые начисляются проценты, должны отображаться по текущей стоимости, и на каждую следующую дату баланса финансовые обязательства оцениваются по амортизированной себестоимости. «Это правило используется налоговыми органами, чтобы дисконтировать предприятие. Налоговиков в первую очередь интересуют именно финансовые обязательства, то есть займы под нерыночные проценты, потому что механика дисконтирования такова, что в период признания у компании должны возникнуть доходы, которые потом амортизируются в финансовые расходы», — объяснила г-жа Ломанцова. Что касается ставок, применяемых налоговыми органами при дисконтировании, то, как отметила спикер, в соответствии с международными стандартами для расчета амортизированной себестоимости должен применяться метод эффективной ставки процента, а вот национальными стандартами не установлен подход к расчету амортизированной стоимости.

Ирина Литвинчук, консультант «KPMG в Украине», в завершение бизнес-завтрака рассказала о правилах налоговой амортизации основных средств. Существуют компании, которые отчитываются по национальным стандартам, а также компании, составляющие отчетность по международным стандартам. В соответствии с национальными правилами предприятию начисляют амортизацию на протяжении срока эксплуатации объекта. Приостанавливают начисление на период реконструкции объекта, модернизации или консервации, но на практике случается так, что амортизация продолжает начисляться, в связи с чем возникает немало судебных споров. А вот если обратиться к международным стандартам, то временного выведения объекта из эксплуатации не предусмотрено вообще. Амортизация не прекращается даже в случае, если объект не используется.