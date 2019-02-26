Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 февраля 2019 года, 17:04

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Актуальные вопросы бухгалтерского отчета стали предметом дискуссии на бизнес-завтраке «KPMG в Украине»

26 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Тему для обсуждения в рамках бизнес-завтрака «Новая налоговая практика: фокус на стандартах бухучета» представил Виктор Шекера, старший менеджер «KPMG в Украине». Спикер назвал ключевые вопросы дискуссии, в их числе — актуальные вопросы бухгалтерского учета, которым налоговые органы уделяют особое внимание во время проверок, и правила налоговой амортизации.

«За 2017—2018 годы появилось немало судебных решений по спорам о налоговом дисконтировании кредитов и финансовых обязательств», — отметила Дарья Ломанцова, менеджер «KPMG в Украине». По ее словам, в соответствии с официальной позицией Государственной фискальной службы Украины Налоговым кодексом (НК) Украины не предусмотрена корректировка в отношении дисконтирования финансовых инструментов. Следовательно, такие операции должны влиять на налоговый учет в соответствии с их отображением в бухгалтерском учете. Согласно статье 20.1.44 НК Украины налоговые органы наделены правом осуществления проверки корректности и полноты определения финансового результата до налогообложения. Как отметила спикер, если принимать во внимание международные стандарты, то всем известно, что финансовые обязательства должны дисконтироваться по справедливой стоимости и далее по амортизированной стоимости на дату баланса. Что касается национальных стандартов, то существует некая неурегулированность положений, которыми, как правило, пользуются налоговые органы. Долгосрочные обязательства, на которые начисляются проценты, должны отображаться по текущей стоимости, и на каждую следующую дату баланса финансовые обязательства оцениваются по амортизированной себестоимости. «Это правило используется налоговыми органами, чтобы дисконтировать предприятие. Налоговиков в первую очередь интересуют именно финансовые обязательства, то есть займы под нерыночные проценты, потому что механика дисконтирования такова, что в период признания у компании должны возникнуть доходы, которые потом амортизируются в финансовые расходы», — объяснила г-жа Ломанцова. Что касается ставок, применяемых налоговыми органами при дисконтировании, то, как отметила спикер, в соответствии с международными стандартами для расчета амортизированной себестоимости должен применяться метод эффективной ставки процента, а вот национальными стандартами не установлен подход к расчету амортизированной стоимости.

Ирина Литвинчук, консультант «KPMG в Украине», в завершение бизнес-завтрака рассказала о правилах налоговой амортизации основных средств. Существуют компании, которые отчитываются по национальным стандартам, а также компании, составляющие отчетность по международным стандартам. В соответствии с национальными правилами предприятию начисляют амортизацию на протяжении срока эксплуатации объекта. Приостанавливают начисление на период реконструкции объекта, модернизации или консервации, но на практике случается так, что амортизация продолжает начисляться, в связи с чем возникает немало судебных споров. А вот если обратиться к международным стандартам, то временного выведения объекта из эксплуатации не предусмотрено вообще. Амортизация не прекращается даже в случае, если объект не используется.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1105) от 26/02/19 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1105)
Конспект

Работа уголовного мозга

Самое важное

Веский арбитраж

Судебная практика

Корпоративный дух

Тема номера:

На пользу делу

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

DLA Piper Украина и Институт международных отношений КНУ приглашают студентов на курс по профессиональной ответсвенности и юридической этике

Адвокаты Juscutum выиграли спор с ГФС в пользу налогоплательщика

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом