Сегодня 26 февраля 2019 года, 15:30

Национальное конкурентное законодательство еще на шаг приблизилось к лучшим европейским практикам

В процессе усовершенствования законодательства о защите экономической конкуренции лед тронулся. Так, во втором чтении принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции» (Закон) (законопроект №6746). Пока документ ожидает подписания Президентом Украины, мы решили проанализировать его достоинства и недостатки. Первых оказалось намного больше.

«Необходимость в реформировании конкурентного законодательства назрела давно — ряд изменений направлены на имплементацию принципов процессуальной справедливости, предусмотренных главой 10 «Конкуренция» Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, — комментирует партнер ЮФ Asters Алексей Пустовит. — Поэтому с принятием Закона Украина еще на шаг приблизилась к лучшим практикам европейского конкурентного законодательства». Он считает, что новый Закон должен повысить уровень защиты прав участников антимонопольных расследований, обеспечить более качественное рассмотрение дела органами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) с точки зрения объективности и непредвзятости.

Первое, на что обращают внимание наши комментаторы, говоря о плюсах Закона, — это установление предельных сроков рассмотрения органами АМКУ дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции (общий срок — два года). Г-н Пустовит уточняет, что в зависимости от вида нарушения такой срок может составлять от шести месяцев до пяти лет, причем пятилетний применяется только к картелям. «Раньше такие положения в законодательстве отсутствовали, в то время как на практике некоторые дела рассматривались АМКУ семь лет и более», — вспоминает комментатор. «Введение предельных сроков рассмотрения различных категорий дел, безусловно, предоставляет больше определенности как ответчикам, так и заявителям в делах о нарушении конкурентного законодательства», — добавляет партнер Marchenko Partners Александр Алексеенко.

Партнер-учредитель АО Arzinger Сергей Шкляр обращает внимание на определение правил исчисления сроков и конкретных оснований, по которым эти сроки могут продлеваться или возобновляться. Если АМКУ не вынес решение в срок, определенный Законом, то обязан закрыть дело в связи с недоказанностью совершения нарушения. Также г-н Шкляр упоминает об увеличении срока для подачи возражений на представление Комитета с предварительными выводами. Законом определено, что такой срок не может быть меньше одного месяца и может быть продлен еще на три месяца по ходатайству стороны. «До принятия Закона органы АМКУ имели право принимать решение по делу уже через десять дней с момента отправки копии предварительных выводов», — дополняет Алексей Пустовит.

С полным текстом статьи «Шахом марш» можно ознакомиться в газете «Юридическая практика» №9 (1105) от 26 февраля 2019 года.