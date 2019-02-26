Сегодня 26 февраля 2019 года, 18:39

ОЭСР предупреждает о новом долговом кризисе

Объем непогашенного долга нефинансовых компаний к концу прошлого года вырос почти до 13 трлн долларов США, что является рекордом. Для сравнения: аналогичный показатель на начало мирового финансового кризиса 2008 года был вдвое меньшим. Об этом говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает UBR.

В ОЭСР отметили, что риски, которые связаны с долговой нагрузкой, на данный момент усиливаются, хоть и отличаются от наблюдавшихся до мирового финансового кризиса. И обращают внимание на тревожный факт: доля облигаций с самыми низкими рейтингами инвестиционного уровня достигла рекордных 54%. При этом прав у держателей облигаций становится все меньше, что в конечном итоге может ухудшить положение эмитентов в кризисной ситуации.

«Нетрадиционные меры денежно-кредитной политики по всему миру подстегнули эмиссию корпоративных долговых обязательств. В 2008—2018 годах компании размещали новые бонды в среднем на 1,7 трлн долларов США в год. В течение десятилетия перед мировым кризисом этот показатель был существенно меньше — 864 млрд долларов США в год», — говорится в сообщении организации.

Также сообщается, что на долю развитых стран приходится 79% задолженности нефинансовых компаний мира. То есть в абсолютном выражении объем их долга увеличился на 70% — с 5,97 трлн в 2008 году до 10,17 трлн долларов США в 2018 году.

Издание напоминает, что в развивающихся странах локомотивом роста все эти годы был Китай. К концу 2018 года объем долговых обязательств компаний этой страны достиг 2,78 трлн долларов США, что на 395% больше, чем в 2008 году.