Сегодня 26 февраля 2019 года, 13:56

«Для розыска активов уже недостаточно оперативно-розыскных мероприятий. Нужны современные IT-инструменты» — Антон Янчук

В 2018 году полноценно осуществлялись функции АРМА по розыску и управлению активами, заявил председатель ведомства Антон Янчук во время публичного отчета об итогах деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В прошлом году Агентством были рассмотрены 1064 обращения относительно выявления и розыска активов от правоохранительных органов Украины, для сравнения, в 2017 году поступило 69 обращений. В этом году ожидается около 2000–2500 таких обращений, сообщил Антон Янчук. Наиболее активными по количеству обращений в прошлом году были органы прокуратуры, меньше всего запросов направили судьи. Председатель Агентства призвал органы судебной власти воспользоваться этой возможностью, ведь данная функция должна способствовать установлению объективной истины в уголовном производстве.

Что касается функции управления активами, то, как отмечалось, постановлениями следственных судей в управление АРМА передано 646 различных объектов, арестованных в рамках уголовного производства, из них 57% передано в управление по договору. Среди самых крупных активов, переданных АРМА управляющим компаниям на основании договора, - Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ в Львовской области, четыре этажа БЦ «Гулливер», более 100 объектов недвижимости, которые принадлежат компании «АИС», Одесский ЦУМ и отель «Черное море» в Одессе. Благодаря деятельности управляющих в государственный бюджет в 2018 году безвозвратно перечислено более 9 миллионов гривен, отметил Антон Янчук.

«Сегодня инструментов АРМА более чем достаточно для того, чтобы быстро и эффективно выявить простые схемы сокрытия незаконно полученных активов. Разумеется, еще есть к чему стремиться. К вызовам следует отнести необходимость в значительном финансировании, так как будущее процесса выявления и розыска активов заключается в развитии IT-составляющей этой функции. Уже недостаточно оперативно-розыскных мероприятий — для розыска активов нужны современные IT-инструменты, которые нуждаются в капиталовложении», — подчеркнул Антон Янчук.

Приоритетами управления в первую очередь являются сохранение стоимости активов и по возможности их увеличение, обратил внимание председатель ведомства. К примеру, в течение 2018 года АРМА передано в управление около 188 миллионов гривен в наличной и безналичной форме. На указанные средства, которые были размещены на депозитарных счетах в государственных банках, в прошлом году были начислены проценты на сумму более чем 16 миллионов гривен.

Управление денежными средствами прекращается с момента отмены их ареста судом, отметил Антон Янчук. В таком случае АРМА перечисляет соответствующие средства и начисленные по ним проценты на счета их законного владельца. Им может быть или государство (в случае, если по результатам уголовного производства применена конфискацию или специальная конфискация к указанным средствам), либо прежний собственник (в других случаях отмены ареста). Для собственника это наиболее выгодный сценарий управления его активами, подчеркнул руководитель ведомства.