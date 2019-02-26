Сегодня 26 февраля 2019 года, 18:39

В столичных садиках и школах усилят меры безопасности. На эти цели выделят 50 млн грн

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали местную инициативу по обеспечению коммунальных школ и детских садов физической охраной и камерами видеонаблюдения за счет городского бюджета.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Сегодня в Киеве уже установлено более двух тысяч камер в учебных учреждениях. Вместе с тем защита детей в детских садах и школах, а также воспитателей и учителей должна быть усилена, считают в городском совете. Поэтому рассматривается возможность финансирования мер безопасности на уровне 50 млн гривен.

«Столичные учебные заведения должны быть как можно более защищенными и безопасными. Именно поэтому мы дали поручение исполнительному органу найти возможность выделить 50 млн гривен на безопасность в столичных учебных заведениях. Эти средства планируем выделить в этом году, прописав изменения в бюджете. Департамент образования и науки КГГА разработает и представит на рассмотрение депутатам комплекс мер по усилению безопасности в школах и детских садах уже в ближайшее время», — отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Сейчас дорабатывается пилотный проект видеонаблюдения в детских садах, а именно — в группах и учебных комнатах. Доступ к этим данным будут иметь родители детей, которые находятся в садах, для контроля за учебным и воспитательным процессом.

Что касается физической охраны, то на официальной странице Департамента образования и науки размещено приглашение к обсуждению проект примерного Порядка посещения заведений общего среднего образования территориальной общины города Киева. Все предложения и замечания киевляне могут направлять по адресу: osvita@kmda.gov.ua