Сегодня 26 февраля 2019 года, 13:55

Участие кредиторов в процессе восстановления платежеспособности должника — в фокусе внимания слушателей LHS

Следующая тема лекции блока «Права и статус участников процедуры банкротства» Школы по реструктуризации и банкротству Legal High School раскрыла особенности участия кредиторов в процессе восстановления платежеспособности должника. Об этом участникам рассказал Владислав Филатов, руководитель экспертной группы по банкротству Директората правовой политики в сфере судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов Министерства юстиции Украины.

Лектор напомнил, что сегодня Украина находится на границе переломного момента урегулирования процедур банкротства. Речь идет о Кодексе Украины по процедурам банкротства, в котором учтены многие спорные аспекты, возникающие сегодня в этой сфере. Свою позицию он пояснил тем, что Украина находится на 71-м месте из 190 стран по индексу восстановления платежеспособности с коэффициентом возврата долга кредитору 9,6 цента с 1 доллара. Для примера: в Японии с неплатежеспособной компании в деле о банкротстве удается взыскать и вернуть кредитору 92,4 цента с одного доллара.

«Тем не менее, кроме новой нормативной базы, которая, я надеюсь, будет скоро опубликована, нам необходимо работать над выработкой сознательности у должника, кредитора и арбитражного управляющего. Другого выхода у нас сегодня нет», — подчеркнул г-н Филатов, акцентировав внимание, что восстановление платежеспособности зависит от позиции всех участников дела о банкротстве.

Лектор уверен, что процедура банкротства должна применяться в основном для сохранения бизнеса. В странах с развитой экономикой абсолютной нормой считается факт обращения должника с заявлением о неплатежеспособности. В этом случае кредиторы могут согласиться с реструктуризацией долга, тем самым сохранив бизнес должника, понести минимальные потери и предотвратить увеличение таких потерь. Но самое важное, что сохранят как должник, так и кредиторы, — это налаженные деловые связи и отношения.

«В Украине, к сожалению, должник не готов и не желает озвучивать признаки возникновения задолженности, что приводит к существенному увеличению долга и, как результат, к фактическому банкротству. Кроме того, нередко должники используют процедуры банкротства не для целей восстановления бизнеса», — обратил внимание Владислав Филатов.

Как отметил лектор, несмотря на наличие норм, регулирующих процедуру санации, в Украине она не работает, в том числе и в связи с нежеланием кредиторов идти на уступки. Таким образом, должнику проще ликвидировать или бросить предприятие, чем работать над восстановлением его платежеспособности.

Также, по мнению лектора, при осуществлении анализа дела о банкротстве необходимо выяснить, кто и с какой целью инициировал его открытие.

Рассказал г-н Филатов и об аспектах восстановления платежеспособности и удовлетворении требований кредитора за счет имущества должника, которое было им отчуждено до открытия дела о банкротстве (то есть если восстановление платежеспособности и удовлетворение требований кредиторов происходит без согласия должника). Он напомнил, что действующий закон и новый Кодекс предусматривают открытие доступа к финансовой и имущественной истории должника, которую необходимо тщательно изучать. Кодекс, в отличие от действующей нормы закона, увеличивает период, в течение которого могут быть обжалованы действия должника по отчуждению своего имущества, до трех лет. Лектор порекомендовал слушателям более тщательно проводить анализ всех обстоятельств, связанных с наступлением неплатежеспособности должника и открытием дела о банкротстве. Новые нормы, по мнению Владислава Филатова, позволят дисциплинировать должника и изменить его правосознание.