Сегодня 26 февраля 2019 года, 17:04

Лидер группы «Ленинград» решил заняться политикой в сфере культуры

К общественному совету при комитете Госдумы РФ по культуре присоединились музыкант Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и гендиректор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. «Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — сказала председатель комитета Елена Ямпольская.

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Госпожа Ямпольская напомнила, что митрополит Тихон является автором книги «Несвятые святые», которую ей «выпала честь редактировать». «Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха», — добавила она. Евгения Водолазкина она охарактеризовала как «выдающегося российского писателя, украшение отечественной словесности». «Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, то мне его творчество интересно. Особенно жанр «утром в инете, вечером в куплете», который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», — пояснила г-жа Ямпольская.

Первое заседание недавно созданного совета прошло в Госдуме 28 января с.г. В совет уже вошли глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и Игорь Матвиенко, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков. Одной из задач совета госпожа Ямпольская назвала оценку будущего закона «О культуре», концепция которого будет обсуждаться в Госдуме на парламентских слушаниях 22 марта 2019 года.