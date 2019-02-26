Сегодня 26 февраля 2019 года, 15:30

Сын ветерана войны должен вернуть авто после смерти отца — суд

Полонский районный суд Хмельницкой области обязал сына умершего человека с инвалидностью вернуть авто, полученное от департамента соцзащиты. Автомобиль отцу, как инвалиду 1-й группы Великой Отечественной войны, выдали бесплатно еще в 2004 году. Суд установил, что после смерти отца у сына нет законных оснований им обладать — он не был зарегистрирован по месту жительства отца, а это является обязательным условием для выкупа авто.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Как установил суд, умерший человек проживал на территории Снятинского района Ивано-Франковской области. В 2004 году от Управления труда и социальной защиты населения Ивано-Франковской ОГА он получил автомобиль ЗАЗ 11028. Право управления имел и его сын, проживавший в с. Понинка Полонского района. В 2014 году мужчина умер. В соответствии со справкой степень изношенности авто составляет 95,88%, а его — 666,85 грн. В заседании сын выразил желание выкупить авто в память об отце.

Суд в решении сослался на пункт 16 постановления Кабинета Министров Украины №999 от 19 июля 2006 года «Об утверждении порядка обеспечения лиц с инвалидностью автомобилями». Эта норма предусматривает, что после смерти человека с инвалидностью выданный ей автомобиль может быть безвозмездно передан в собственность члену его семьи, который на время смерти лица был зарегистрирован вместе с ним. Поскольку сын хоть и осуществлял уход за отцом, но не был зарегистрирован по месту его жительства, то он не может выкупить авто.